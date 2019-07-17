У Зеленского решили согнать журналистов в Совет по вопросам свободы слова

Офис президента Украины создает при нем Совет по вопросам свободы слова. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ОПУ со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса Кирилла Тимошенко.

По его словам, в Совет должны войти по одному представителю от каждой редакции «центральных СМИ». После того, как они определятся со своим представителям, им следует направить его имя и фамилию с указанием места работы и должности по адресу: [email protected]

В Офисе президента ожидают, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. В Раде также будут представители силовых ведомств и медиа юристы для защиты права журналистов на профессию.

Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА.

«Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Рады. Она будет собираться регулярно», — заявил Тимошенко в ходе экспертного совещания «Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы — общие решения».

Отметим, что при этом не указывается, представители каких именно «центральных СМИ» имеются ввиду.

Как сообщала «Фраза», Украина продолжает сползать вниз в рейтинге свободы СМИ в мире, составляемом правозащитной организацией «Репортеры без границ». Составители отчета, говоря о нашей стране, отмечают, что «самыми большими вызовами для свободы слова остаются слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия».