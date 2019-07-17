Житель Мелитополя купил квартиру с жильцами

Мужчине, получившему в собственность квартиру, пришлось через суд выселять прописанных в ней людей. Как выяснили журналисты «Фразы», дело об устранении препятствий в осуществлении права пользования имуществом рассмотрел Мелитопольский горрайонный суд.

Как сообщает «РИА Мелитополь», заявитель обосновал свои исковые требования тем, что в апреле 2019 года он путем оформления сделки купли-продажи, приобрел квартиру, но пользоваться ею не может, так как в помещении с согласия предыдущего владельца прописаны и проживают два человека, которые не пожелали добровольно покидать помещение.

Владелец жилья попросил суд выселить лиц, которые не являются членами его семьи и вообще не имеют к нему никакого отношения.

Ответчикам были направлены повестки для участия в судебном заседании, однако, они их проигнорировали и в суд не явились. Таким образом, суд счел исковые требования совершенно законными и полностью их удовлетворил.

Как сообщала «Фраза», в 2007 году в элитных районах Киева, где живут доверчивые пенсионеры, мошенники под видом «состоятельной» женщины пожилого возраста знакомились с владельцами квартир и в дружеской беседе предлагали им поменять жилье на более скромное с приличной доплатой. В результате последующих действий преступникам удавалось зарабатывать до $100 тыс.