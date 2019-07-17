Родные убитого Кирилла Тлявова хотят привлечь к ответственности несовершеннолетнего

Адвокаты семьи убитого 5-летнего Кирилла Тлявова ходатайствуют об объявлении подозрений всем четырем участникам развлечения со стрельбой, в результате которой погиб ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», среди них один несовершеннолетний.

«Не могу комментировать то, что говорит господин Труба, но если есть сообщение о подозрении, то очень хорошо, потому что означает, что наше ходатайство удовлетворено. Мы ходатайствовали о вручении сообщений о подозрении одному из свидетелей по этому делу, не полицейскому, а также сыну одного из фигурантов», — сказал адвокат Александр Щербина, комментируя «Украинской правде» заявление главы Государственного бюро расследований об объявлении третьего подозрения в этом деле.

По данным издания, речь идет о 15-летнем сыне Владимира Петровца Станиславе.

«Сын одного из фигурантов пока проходит как свидетель. Но нами, как представителями пострадавших, заявлено к следствию ходатайство также об объявлении и ему подозрения в совершении преступления по статье 296 (хулиганство) УК. А также дополнительно заявлено ходатайство о дополнительной квалификации действий отца по статье 304 (втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность) УК», — рассказал Щербина, подчеркнув, что соответствующие ходатайства были поданы уже давно, но о каких-либо решениях по ним до сих пор было неизвестно.

Также в скором времени должно состояться судебное заседание для продления меры пресечения полицейским, срок которой истекает 30 июля.

По словам Щербины, защита пострадавших просила о личном приеме у Генпрокурора Юрия Луценко, который заявлял, что взял это дело на личный контроль. «Но данное заявление было проигнорировано. Как и наше обращение на пресс-конференции к президенту Владимиру Зеленскому о проведении встречи», — заключил адвокат.

Как сообщала «Фраза», ранее сегодня директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком появился третий подозреваемый. При этом он не уточнил, о ком идет речь.

Напомним, 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

4 июня суд выбрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сами они при этом отказались признавать свою вину.

Тогда же адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина заявил, что стрелять мог несовершеннолетний сын одного из полицейских. При этом он сообщил об исчезновении оружия во время обыска.

В свою очередь, адвокаты подозреваемых заявили, что их клиенты отказались давать показанияи проходить экспертизы на содержание алкоголя в крови и пороха на руках.

5 июня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о 5 возможных подозреваемых, в том числе женщине, которая могла скрыть оружие.

Подробную хронологию трагических событий можно узнать здесь.