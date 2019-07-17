В Генпрокуратуре плотно взялись за Кучму

Генеральная прокуратура Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Леонида Кучмы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», поводом стали его заявления, сделанные 5 июня 2019 года в Минске.

Как сообщает УНН со ссылкой на отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, сведения были внесены еще 7 июня по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-2 (Публичные призывы к совершению террористического акта с использованием средств массовой информации) УК Украины.

В прокуратуре отметили, что осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины, процессуальное руководство обеспечивается Генеральной прокуратурой Украины.

При этом в ГПУ подчеркнули, что не вызывали Кучму для проведения допроса.

Как сообщала «Фраза», 5 июня 2019 года в ходе встречи ТКГ в Минске представитель Украины Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также прописать в новых договоренностях о «режиме тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ».