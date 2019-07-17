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В деле об убийстве 5-летнего мальчика нашли еще одного подозреваемого. Еще бы найти оружие

В деле об убийстве 5-летнего мальчика нашли еще одного подозреваемого. Еще бы найти оружие

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком появился третий подозреваемый. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент правоохранители проводят с этим человеком следственные действия, требуя его ареста.

«Только что объявлено подозрение одному из участников, который не просто присутствовал, а также использовал оружие и осуществлял выстрелы из этого оружия. Объявлено подозрение третьему участнику и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил директор бюро Роман Труба на брифинге 17 июля, не уточнив, о ком именно идет речь.

Как сообщает «Украинская правда», по его словам, на сегодняшний день в этом деле допросили 53 свидетелей, провели 34 обыска у фигурантов, их родственников, знакомых, однако оружие, из которого застрелили 5-летнего ребенка, до сих пор не нашли.

«Нами назначено более 10 судебных экспертиз: судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, взрывотехнические. Проведено 8 следственных экспериментов. Получены все возможные видеозаписи с камер наблюдения. С привлечением лиц водолазного состава ГСЧС были обследованы все водоемы в Переяславе-Хмельницком и прилегающих территориях», — рассказал Труба, в очередной раз подчеркнув, что его ведомство получило дело об убийстве ребенка правоохранителями только через сутки после преступления.

«Этот период времени был использован преступниками с последующей целью — это был период, когда можно было спутать версии и спрятать или уничтожить орудие преступления», — объяснил глава Бюро.

Он признал, что следствию пока неизвестно, кто именно из трех подозреваемых убил ребенка. «Именно отсутствие орудия совершения преступления в настоящее время не дает нам возможности окончательно установить, чей выстрел был смертельный», — заключил Труба.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

4 июня суд выбрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сами они при этом отказались признавать свою вину.

Тогда же адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина заявил, что стрелять мог несовершеннолетний сын одного из полицейских. При этом он сообщил об исчезновении оружия во время обыска.

В свою очередь, адвокаты подозреваемых заявили, что их клиенты отказались давать показания и проходить экспертизы на содержание алкоголя в крови и пороха на руках.

5 июня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о 5 возможных подозреваемых, в том числе женщине, которая могла скрыть оружие.

Подробную хронологию трагических событий можно узнать здесь.

Тэги: убийство, арест, подозреваемый, оружие, криминал, Государственное бюро расследований, Переяслав-Хмельницкий, новости Украины, Кирилл Тлявов

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