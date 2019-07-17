Швейцарцы придумали, как делать шоколад без использования сахара

Известная швейцарская компания Nestle придумала, как производить шоколад без использования сахара. Как выяснили журналисты «Фразы», это стало данью моде на здоровое питание.

Как сообщает Bloomberg, новая технология производства шоколада уже получила патент.

Рецепт очень прост: в шоколад будут подмешивать, размельчая в порошок, белую мякоть, покрывающую какао-бобы. Дело в том, что она содержит фруктозу. Ранее данный продуктовый компонент просто выбрасывался.

Такой способ производства шоколада станет первым в мире. Попробовать его можно будет уже осенью. Первой шоколад без сахара получит Япония.

Впрочем, отмечает производитель, на первых порах шоколад все же будет содержать сахар – до 60% от нынешней нормы. Но постепенно его сведут на нет.

Как писала «Фраза», ученые составили список продуктов, замедляющих старение.

Ранее в Германии посреди улицы разлилась река из шоколада.