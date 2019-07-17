МВФ остался без главы

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард объявила об уходе в отставку. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе МВФ.

В опубликованном заявлении она, в частности, сообщает, что подтвердила Исполнительному совету Фонда свою отставку с 12 сентября 2019 года.

При этом она связала свое решение с выдвижением кандидатуры на пост главы Европейского Центробанка. «Это отнимет много времени, я приняла это решение в интересах Фонда», — заявила Лагард, подчеркнув, что прекращает исполнять свои обязанности главы МВФ уже сейчас.

Как сообщала «Фраза», 11 февраля 2016 года Совет директоров Международного валютного фонда переизбрал Кристин Лагард на пост главы организации. Она должна была возглавлять структуру до 5 июля 2021 года.

Напомним, Кристин Лагард стала 11 главой МВФ в 2011 году, после того, как ее предшественник — Доминик Стросс-Кан — был вынужден подать в отставку из-за обвинений в изнасиловании.

Незадолго до этого французская прокуратура потребовала начать расследование в отношении Лагард по подозрению в превышении должностных полномочий. Ее обвинили во вмешательстве в судебный процесс между бизнесменом Бернаром Тапи и банком Credit Lyonnais в 2007 году.

В августе 2011 года суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры и возбудить уголовное дело.

Кроме того, в июле 2016 года Лагард обязали предстать перед судом за государственную выплату французскому магнату Бернару Тапи в 2008 году 404 млн евро в бытность ее министром экономики Франции.