Социология: россияне рассказали, как относятся к Украине

В России провели социологический опрос об отношении граждан страны к украинцам. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это сотрудники ВЦИОМ.

Как оказалось, сразу 56% россиян заявили, что относятся к Украине «в основном хорошо», а «очень хорошо» относятся к нашей стране 12% граждан России. Негативное отношение у немногих: «в основном плохо» к Украине относятся лишь 12% россиян, а «очень плохо» всего 9% граждан. Также 11% не определились с ответом.

При этом, как оказалось, 50% россиян никогда не посещали нашу страну.

Говоря об отношении к Украине, 30% россиян назвали ее «братской страной», 28% «соседом», 12% «угрозой для России» и 9% охарактеризовали нашу страну как «враждебное государство». Также 8% россиян считают Украину «дружественным государством», 3% граждан назвали нашу страну «стратегическим партнером» и лишь 2% охарактеризовали ее как «конкурента». Не определились с ответом 8% россиян.

Как писала «Фраза», для Ким Чен Ына в России исполнили украинские песни.