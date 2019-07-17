Ученые заявили о смертельном вреде… соков

Французские врачи заявили о смертельной опасности соков и лимонадов. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, такие напитки могут вызвать рак.

Как пишет портал British Medical Journal, ученые проанализировали данные ста тысяч людей, средний возраст которых составил 42 года. Они поведали о своем питании, а также о других факторах, например – онкологии у родственников, вредных привычках и собственной физической активности.

Врачи говорят, что даже сто грамм фрэша или газировки, содержащих сахар, повышают риск раковых заболеваний на 18%, а для женщин вероятность онкологии груди возрастает сразу на 22%.

Впрочем, как признаются исследователи, им еще предстоит провести немало опытов, чтобы объяснить данную тенденцию.

Как писала «Фраза», ученые поведали о пользе употребления в пищу кузнечиков и муравьев.

Ранее ученые рассказали, как «омолодить» мозг в старости.