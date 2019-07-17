Синоптики предупредили украинцев о непростых погодных условиях в день парламентских выборов

В воскресенье, 21 июля, в день выборов народных депутатов Верховной Рады по Украине ожидаются непростые погодные условия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами ожидаются почти по всей территории страны. Сухая погода возможна лишь на юго-востоке и в Крыму.

При этом по Украине начнется небольшое потепление. Днем будет до 25-28 тепла, а ночью плюс 12-16. В южных и восточных областях днем воздух прогреется до 30-32, а ночью до 17-20.

В Киеве до конца недели ожидаются ливни.

Как писала «Фраза», синоптики поведали украинцам о погоде накануне парламентских выборов.