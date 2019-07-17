Конституционный суд вынес решение о законности декоммунизации

Во вторник, 16 июля, Большая палата Конституционного суда Украины приняла решение по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно конституционности т. н. «закона о декоммунизации». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в заявлении пресс-службы КСУ.

«Выяснив легитимность цели принятия Закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а Закон является конституционным», ‒ сказано в решении суда.

Таким образом, КСУ полностью легитимизировал действие Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» от 9 апреля 2015 № 317-VІІІ.

Отмечается, что данное решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Как писала «Фраза», Вятрович рапортовал о завершении декоммунизации в Украине. И признался, что имеет полное собрание пластинок Высоцкого.

Ранее в Минкульте решили, что пришло время декоммунизировать учебные программы по сольфеджио и пению.