В ГБР озвучили важные подробности самоубийства в отделении полиции Ирпеня

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) установили важные детали ЧП, которая произошла в полицейском участке Ирпеня. Как выяснили журналисты «Фразы», горе-полицейские грубейшим образом нарушили должностные инструкции, что и привело к трагедии.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу ГБР, на месте задержания у подозреваемого по какой-то причине не изъяли орудие преступления ‒ пистолет ‒ и в отдел полиции он был доставлен «вооруженным».

В настоящее время сотрудники ГБР продолжают проводить следственные действия, в частности, проводят осмотр места происшествия.

По факту инцидента начато уголовное производство по статье «служебная халатность», в случае доказательства вины копам грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в городе Ирпень Киевской области 19-летний парень застрелился, находясь в отделении полиции.

Когда подозреваемого доставили в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов, он каким-то образом освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и стал угрожать правоохранителям. Те в свою очередь достали табельное оружие. После чего задержанный внезапно приставил пистолет к виску и выстрелил в голову.

Через несколько часов он скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что на Донбассе мужчина застрелился прямо в отделении полиции.