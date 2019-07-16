Зеленский не стал «кошмарить» одиозного «черта» из Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский не стал «добивать» секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка после изгнания с заседания. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге в Киеве рассказал врио главы СБУ Иван Баканов.

Как передает «ЛИГА», Зеленский до сих пор не позвонил руководителю спецслужбы по поводу «разбойника» Годунка, хотя и высказал такое намерение во время скандального заседания под Киевом.

Сам же Иван Баканов не сразу понял, о ком идет речь, поэтому журналисты напомнили ему, что Ярослав Годунок ‒ это тот самый человек, которого президент назвал «чертом» в Борисполе и обещал позвонить главе СБУ, чтобы «решить вопрос».

«Нет, такого звонка не было», ‒ отметил врио главы СБУ.

Как писала «Фраза», на Зеленского подают в суд за «беспредел» в Борисполе.