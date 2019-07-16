«Стараются держать Зеленского в удобном футляре»: СМИ уличили окружение в изоляции президента от внешнего мира

Окружение Владимира Зеленского пытается изолировать главу государства от прям контактов с другими чиновниками. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, сейчас в команде Зеленского фактически всю коммуникацию и все сферы деятельности президента контролирует глава Офиса президента Андрей Богдан.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве, на сегодняшний день в Офисе президента есть несколько групп влияния, но все они «пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира, не допустить прямой коммуникации с президентом в обход них».

«Если образно, то Богдан-Шефир-другие — они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими», — рассказал журналистам источник.

В качестве примера отсутствия коммуникации президента с целым ведомствов он указал на скандал с нотой украинского МИД в адрес России, которую отправили без согласования с Зеленским. По данным источников издания, еще за несколько недель до этого Климкин многократно и безуспешно пытался добиться встречи с главой государства. Якобы он даже звонил в приемную, что считается довольно унизительным для чиновника такого уровня.

«Перед визитами Зеленского во Францию и Германию Климкин звонил в приемную, сидел на трубке. Но с момента инаугурации Зеленский ни разу так и не принял министра», — рассказал источник.

При этом неизвестно, знал ли Зеленский об этих попытках министра или все попытки встретиться были пресечены его окружением.

Как сообщала «Фраза», 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Коломойского Андрея Богдана главой Администрации Президента, несмотря на то, что это не соответствовало положениям закона о люстрации.

Напомним, Андрей Богдан является личным адвокатом Игоря Коломойского. Об этом журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях» рассказал сам олигарх. На вопрос, почему юрист Зеленского Андрей Богдан часто летал в Женеву, когда там жил Игорь Коломойский, а затем — в Тель-Авив, куда он переехал позже, олигарх ответил: «Он прежде всего мой адвокат».