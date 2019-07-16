Главные новости за 16 июля 2019 года

Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские Игры в 2030 или 2032 году. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой провести в нашей стране Олимпийские Игры. Сделал он это, посетив Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа».

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