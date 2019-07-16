Медики установили, что в массовом отравлении на Одесщине виноваты совсем не дети

Причиной массового отравления 54 детей в лагере «Медик-2» в Одесской области стал возбудитель шигеллеза, который нашли в еде. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В частности, как сообщается, по результатам лабораторных исследований в готовой продукции (говядина тушеная, рис вареный с овощами), в сырье (скумбрия замороженная, курятина замороженная) и в смывах с поверхности стола «мясо сырое», стола для грязной посуды, ножа «овощи вареные»; ножа «овощи сырые» выделен возбудитель шигеллеза (дизентерии) — Shigella flexneri. Его также обнаружили у 8 больных детей.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Елену Теряеву, установлено, что в оздоровительном учреждении не соблюдались санитарные нормы при хранении продуктов, а также температурный режим, гигиена работников пищеблока и т. д.

По ее словам, сейчас количество пострадавших составляет 60 человек, среди них 57 детей и трое взрослых. Из них пять человек остаются в больнице села Шабо Белгород-Днестровского района.

Сейчас 114 детей остаются в лагере под наблюдением врача-инфекциониста, поскольку есть угроза распространения заболевания.

Шигеллез — сборная группа инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями рода шигелл (Shigella), с фекально-оральным механизмом передачи, характеризующееся развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта преимущественно в дистальном отделе толстой кишки.

Как сообщала «Фраза», 11-12 июля 2019 года в детском оздоровительном лагере «Медик-2» в Одесской области произошло массовое отравление детей. 43 ребенка были госпитализированы с высокой температурой и рвотой. При этом изначально указывалось, что в случившемся могут быть виноваты сами дети, а не столовая лагеря.