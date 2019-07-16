Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Медики установили, что в массовом отравлении на Одесщине виноваты совсем не дети

Медики установили, что в массовом отравлении на Одесщине виноваты совсем не дети

Причиной массового отравления 54 детей в лагере «Медик-2» в Одесской области стал возбудитель шигеллеза, который нашли в еде. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В частности, как сообщается, по результатам лабораторных исследований в готовой продукции (говядина тушеная, рис вареный с овощами), в сырье (скумбрия замороженная, курятина замороженная) и в смывах с поверхности стола «мясо сырое», стола для грязной посуды, ножа «овощи вареные»; ножа «овощи сырые» выделен возбудитель шигеллеза (дизентерии) — Shigella flexneri. Его также обнаружили у 8 больных детей.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Елену Теряеву, установлено, что в оздоровительном учреждении не соблюдались санитарные нормы при хранении продуктов, а также температурный режим, гигиена работников пищеблока и т. д.

По ее словам, сейчас количество пострадавших составляет 60 человек, среди них 57 детей и трое взрослых. Из них пять человек остаются в больнице села Шабо Белгород-Днестровского района.

Сейчас 114 детей остаются в лагере под наблюдением врача-инфекциониста, поскольку есть угроза распространения заболевания.

Шигеллез — сборная группа инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями рода шигелл (Shigella), с фекально-оральным механизмом передачи, характеризующееся развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта преимущественно в дистальном отделе толстой кишки.

Как сообщала «Фраза», 11-12 июля 2019 года в детском оздоровительном лагере «Медик-2» в Одесской области произошло массовое отравление детей. 43 ребенка были госпитализированы с высокой температурой и рвотой. При этом изначально указывалось, что в случившемся могут быть виноваты сами дети, а не столовая лагеря.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, отравление, здоровье, Одесская область, дизентерия, новости Украины

Комментарии

Статьи

16.07.19 15:30

«Динамо»: золотое поколение уходит. Пока только в аренду

Автор: Андрей Шахов

Интервью

07.07.19 11:00

Чемпион мира Владислав Кучерук: Я сидел и осознавал, что на данный момент это самая важная игра в моей жизни

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
15.07.19 08:59

«Динамо» после австрийского сбора: планы на вторую половину июля

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Как в аптеках Доброго дня дурят простых украинцев: откровения фармацевта
16.07.19 12:02

Как в аптеках Доброго дня дурят простых украинцев: откровения фармацевта

Автор: First Truth&Transparency Committee

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские Игры в 2030 или 2032 году

Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские Игры в 2030 или 2032 году
16.07.19 14:44
495
Последние новости
16.07.19 16:47

«Стараются держать Зеленского в удобном футляре»: СМИ уличили окружение в изоляции президента от внешнего мира
16.07.19 16:19

У Меркель не хватило сил встать во время гимна Германии
16.07.19 15:45

Медики установили, что в массовом отравлении на Одесщине виноваты совсем не дети
16.07.19 15:25

В РПЦ увидели сходство политики в вопросах Церкви президента Черногории и бывшего президента Украины
16.07.19 15:03

В «Формуле-1» установлен уникальный скоростной рекорд
16.07.19 14:58

Рецедивист в костюме Человека-паука до смерти забил табуреткой своего врага на Киевщине
16.07.19 14:44

Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские Игры в 2030 или 2032 году
Фото и Видео
У Меркель не хватило сил встать во время гимна Германии
У Меркель не хватило сил встать во время гимна Германии
У Меркель не хватило сил встать во время гимна Германии
У Меркель не хватило сил встать во время гимна Германии
В «Формуле-1» установлен уникальный скоростной рекорд
В «Формуле-1» установлен уникальный скоростной рекорд
Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские Игры в 2030 или 2032 году
Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские Игры в 2030 или 2032 году
В центре Киева повесился молодой парень, исчезнувший на музыкальном фестивале
В центре Киева повесился молодой парень, исчезнувший на музыкальном фестивале
В Киеве мужчина убил бывшую жену. В полицию его сдала мать
В Киеве мужчина убил бывшую жену. В полицию его сдала мать
Трампу пригрозили импичментом из-за расистских высказываний в адрес женщин
Трампу пригрозили импичментом из-за расистских высказываний в адрес женщин
Задержанный в Албании российский террорист ИГИЛ заявил, что он… Диего Марадона
Задержанный в Албании российский террорист ИГИЛ заявил, что он… Диего Марадона
В Киеве мать «навела» банду похитителей на собственного сына
В Киеве мать «навела» банду похитителей на собственного сына
В Днепре автомобиль «поцеловался» со светофором
В Днепре автомобиль «поцеловался» со светофором
В Херсоне впервые вырастили искусственный жемчуг. Моллюсков для этого выловили в Днепре
В Херсоне впервые вырастили искусственный жемчуг. Моллюсков для этого выловили в Днепре
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.