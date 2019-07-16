Рецедивист в костюме Человека-паука до смерти забил табуреткой своего врага на Киевщине

Правоохранители задержали 23-летнего злоумышленника, который в костюме Человека-паука убил табуреткой мужчину в селе Горенка Киевской области. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В частности, как сообщается, 14 июля на почве длительных неприязненных отношений ранее судимый 23-летний мужчина, находясь на территории домовладения потерпевшего нанес последнему многочисленные удары табуреткой и деревянной палкой по голове.

При этом он замаскировался, одевшись в костюм известного супергероя — Человека-паука.

От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть жертвы. Санкция статьи соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как сообщала «Фраза», в начале 2013 года полицейские в Аргентине задержали за ношение оружия самопровозглашенного супергероя, который называл себя именем Менганно. Им оказался бывший полицейским по имени Оскар Лефоссе.