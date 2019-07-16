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Парень из Гостомеля застрелился из травматического пистолета прямо в отделении полиции

Парень из Гостомеля застрелился из травматического пистолета прямо в отделении полиции

В городе Ирпень Киевской области 19-летний парень застрелился, находясь в отделении полиции. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции в Киевской области.

В частности, как сообщается, поздно вечером 15 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц города. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что кто-то выстрелил из травматического оружия в затылок девушке и парню. Они были госпитализированы.

На месте происшествия изъяты гильзы. А спустя час был задержан 19-летний житель Гостомеля по подозрению в причастности к совершению данного преступления. При себе у него имелся пистолет.

Когда парня доставили в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов, он каким-то образом освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и стал угрожать правоохранителям. Те в свою очередь достали табельное оружие. После чего задержанный внезапно приставил пистолет к виску и выстрелил в голову.

Через несколько часов он скончался в больнице.

Все эти события, утверждают в полиции, зафиксированы на камеры видеонаблюдения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия и предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия. Служебное расследование проводят сотрудники Государственного бюро расследований и Управления внутренней безопасности.

Как сообщала «Фраза», 18 мая 2010 года в Шевченковском райуправлении милиции умер студент Игорь Индило, куда его забрал участковый милиционер. Правоохранители утверждали, что он умер сам, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

Напомним, 13 июня 2010 года в Святошинском районном управлении милиции Киева повесился 25-летний парень. Несмотря на то, что он имел наркотическую зависимость, его мать не поверила в то, что это было самоубийство.

3 июня 2018 года в здании полиции Волновахи в туалете обнаружили повешенного мужчину, который подозревался в незаконном обороте наркотиков.

Тэги: полиция, суицид, стрельба, Ирпень, криминал, новости Украины

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