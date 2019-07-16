Украину включили в число самых дешевых стран мира

Украина признана одной из самых дешевых стран мира. Как выяснили журналисты «Фразы», в рейтинге портала Numbeo наша страна заняла 120-е место из 136 всего.

При составлении рейтинга учитываются такие показатели как цена аренды жилья, покупательная способность граждан, стоимость ресторанов и индекс стоимости продуктов.

Несколько неожиданно список возглавили Каймановы острова с показателем «стоимости жизни» 141,64. Вторыми также не вполне ожидаемо идут Бермудские острова с показателем 138.22.

Швейцария заняла лишь третье место, набрав 122.67 балла.

Список самых дорогих стран выглядит следующим образом:

Что касается Украины, то показатель нашей страны составил 30.94 балла. Как оказалось, дороже, чем в Украине, жить в таких странах как Уганда и Нигерия.

Дешевле нас такие государства как Грузия, Непал и Египет.

Самые дешевые страны для жизни в мире – Пакистан, Афганистан, Сирия и Индия.

Как писала «Фраза», Украина удерживает позиции в рейтинге самых нищих стран.

Сообщалось, что, по данным исследований, в Украине резко замедлился интернет.