39 человек отправились со свадьбы прямиком на больничную койку на Ровенщине

В поселке Мизоч Ровенской области 39 человек, среди которых восемь детей, были госпитализированы с симптомами отравления. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, накануне пострадавшие праздновали свадьбу в кафе «Гурман».

По информации спасателей, всего кафе посетили 100 человек.

Как сообщала «Фраза», 15 июля 2019 года стало известно о массовом отравлении пиццей на Волыни: десять человек, отдохнувших накануне в местном заведении «Феличита» попали в областную инфекционную больницу с диагнозом «острый гастроэнтероколит».