В Чернигове судят женщину, которая продавала флаги республик СССР. Ей грозит до 5 лет с конфискацией

Деснянский районный суд Чернигова принял к рассмотрению дело в отношении женщины, которая занималась продажей флагов бывших республик СССР через популярный интернет-ресурс бесплатных объявлений. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, ей грозит до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на этот же срок с конфискацией имущества.

Как сообщает InternetUA, по версии следствия, женщина разместила на OLX информацию о продаже флагов бывших республик СССР, после чего 1 июня 2018 года продала флаги Таджикской Советской Социалистической Республики и Азербайджанской Советской Социалистической Республики, содержащие символику коммунистического тоталитарного режима в виде сочетания серпа, молота и пятиконечной звезды.

В августе того же года она продала флаг Армянской Советской Социалистической Республики.

По мнению правоохранителей, таким образом она нарушила нормы ч. 1 ст. 4 закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

По данным издания, у подозреваемой провели обыск. Сейчас следователи пытаются установить, действительно ли женщина размещала эти объявления.

Отметим, что на OLX можно найти довольно много объявлений о продаже советской символики.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2015 года Верховная Рада Украины внесла изменения в закон № 2558 «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их пропаганды и символики», которыми устанавливается, что использование коммунистической и национал-социалистической (нацистской) символики допустимо при условии, что это не приводит к пропаганде преступного характера коммунистического режима 1917-1991 годов и нацистского тоталитарного режима.