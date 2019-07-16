В юбилейном фильме агента 007 сыграет чернокожая женщина. Реакция соцсетей

Чернокожая британская актриса Лашана Линч сыграет агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Как выяснили журналисты «Фразы», съемки фильма сейчас проходят в Италии и Великобритании.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимный источник, это стало возможным благодаря участию в создании картины теле-сценаристки Фиби Уоллер-Бридж, известной своими феминистическими взглядами.

Согласно сюжету новой части шпионской саги, Джеймс Бонд временно прерывает службу и отправляется отдыхать на Ямайку. В это время MI6 присваивает номер 007 новому оперативнику, женщине. Однако бывшему и новому агентам 007 суждено встретиться в фильме, более того, Бонда будет привлекать новая шпионка.

Самого Бонда, как и прежде, будет играть Дэниел Крейг. «Конечно, Бонда сексуально привлекает новая женщина-агент 007, и он пробует свои обычные приемы соблазнения, но будет сбит с толку, когда окажется, что они не работают с блестящей, молодой темнокожей женщиной», — рассказал источник.

Источник издания назвал «ключевой» сцену, когда Бонду представили Линч как нового 007. «Это момент, когда можно уронить попкорн. Бонд по-прежнему Бонд, но его в качестве агента 007 заменила эта потрясающая женщина», — рассказал он.

«Это современный „Бонд“, который понравится молодому зрителю, но при этом в нем будет все, что принято ожидать от фильмов о Бонде, — добавил собеседник. — В картине будут зрелищные эпизоды погонь и драк, Бонд по-прежнему Бонд, но ему необходимо научиться жить в мире #MeToo».

Отметим, информацию о своем участии в новом фильме подтвердила сама Лашана Линч, опубликовав на своей странице в Instagram соответствующий постер и кадры со съемочной площадки.

Отметим, что далеко не все фанаты кинофраншизы с энтузиазмом восприняли подобные новшества. «Просто сделайте другой фильм с женщиной. Прекратите разрушать классику», — написал один из них.

«Надеюсь, мой папа этого не увидит. Он будет очень расстроен», — уверен другой.

«А могут эти сильные, красивые и независимые женщины создавать свои собственные иконы и перестать пытаться переделать под себя оригинальных мужских персонажей?».

«Лично я жду, когда уже снимут женщин в роли Джея и Молчаливого Боба».

Еще один пользователь высмеял происходящее, сделав коллаж с постерами известных диснеевских фильмов, снятых с позиций толерантности и мультикультурализма.

Впрочем, немало людей поддержали идею. «Если честно, то звание 007 может переходить от агента к агенту», — написали пользователь с ником Doubleu.

«Вы понимаете, что Бонд это не персонаж конкретного мужчины? Бонд-007 — это кодовое имя. Другие фильмы о Бонде от этого никуда не денутся».

Нашлись и те, кто просто предложил противникам чернокожей женщины в роли агента 007 «заткнуться».

Как сообщала «Фраза», в 2012 году СМИ сообщили о том, что продюсер бондианы Барбара Брокколи рассматривает чернокожего актера Идриса Эльбу в качестве кандидата на роль агента 007 в одном из следующих фильмов.

Однако в 23-м фильме франшизы «Координаты «Скайфол» Бонда сыграл Дэниэл Крейг, который играет эту роль, начиная с 2006 года.