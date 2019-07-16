Ученые рассказали, как «омолодить» мозг в старости

Исследователи поведали, как можно «омолодить» мозг в старости. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это сотрудники Американской академии неврологии.

Своими советами они поделились в специальном отчете.

Всего в эксперименте ученых принятии участие две тысяч человек, средний возраст которых составил семьдесят восемь лет. Наблюдения длились пять лет.

Отмечается, что в начале исследования «ни у одного из них не наблюдалось когнитивных расстройств». Люди каждые пятнадцать месяцев проходили тесты для оценки данных способностей, и примерно у четверти из них появились расстройства мозга.

Исследователи проанализировали полученные данные и выяснили, что «активное стимулирование мозговой деятельности заметно продлевает работу мозга».

Например, как говорят ученые, «использование компьютера снижает риск легких когнитивный расстройств почти на половину, а в пожилом возрасте на треть». Кроме этого, у людей, которые пользуются компьютерами и в зрелом возрасте и в старости «риск нарушений снижался на треть».

Также в отчете говорится, что «игры, походы в кино, прогулка с друзьями и другие развлечения снижают вероятность расстройств на двадцать процентов».

Для мозгов также очень полезно декоративно-прикладное искусство.

Ученые подчеркивают: чем больше у человека в старости таких увлечений – тем это лучше для его мозга.

Как писала «Фраза», ученые рассказали о пользе велопрогулок для здоровья человека.