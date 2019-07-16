Ученые рассказали, как «омолодить» мозг в старости

Исследователи поведали, как можно «омолодить» мозг в старости. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это сотрудники Американской академии неврологии.
Своими советами они поделились в специальном отчете.
Всего в эксперименте ученых принятии участие две тысяч человек, средний возраст которых составил семьдесят восемь лет. Наблюдения длились пять лет.
Отмечается, что в начале исследования «ни у одного из них не наблюдалось когнитивных расстройств». Люди каждые пятнадцать месяцев проходили тесты для оценки данных способностей, и примерно у четверти из них появились расстройства мозга.
Исследователи проанализировали полученные данные и выяснили, что «активное стимулирование мозговой деятельности заметно продлевает работу мозга».
Например, как говорят ученые, «использование компьютера снижает риск легких когнитивный расстройств почти на половину, а в пожилом возрасте на треть». Кроме этого, у людей, которые пользуются компьютерами и в зрелом возрасте и в старости «риск нарушений снижался на треть».
Также в отчете говорится, что «игры, походы в кино, прогулка с друзьями и другие развлечения снижают вероятность расстройств на двадцать процентов».
Для мозгов также очень полезно декоративно-прикладное искусство.
Ученые подчеркивают: чем больше у человека в старости таких увлечений – тем это лучше для его мозга.
Как писала «Фраза», ученые рассказали о пользе велопрогулок для здоровья человека.