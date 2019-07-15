Зеленский отреагировал на ДТП с кортежем и раскрыл тайну желтых браслетов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал резонансное ДТП в Запорожской области, где кортеж главы государства столкнулся с автобусами, перевозившими детей. Как выяснили журналисты «Фразы», заявление «Зе» было опубликовано на сранице главы государства в Facebook.

По словам Владимира Зеленского, если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности.

Он также объяснил, как президентский кортеж передвигается по Украине.

«Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий ‒ с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает „мигалок“ и другие... Президент ‒ такой же участник движения, как и все», ‒ отметил Зеленский.

Звой пост президент завершил раскрытием тайны пресловутых желтых браслетов. По его словам, на них указаны фамилии пленных украинских моряков.

«Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой», ‒ подчеркнул «Зе».

Как писала «Фраза», Кортеж Зеленского попал в ДТП. Под угрозой оказались жизни детей.

Позднее охрана Зеленского прокомментировала ДТП с участием президентского кортежа.