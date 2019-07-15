Зеленский начал большую чистку в дипкорпусе

В Офисе президента Украины анонсировали грандиозную чистку рядов дяпломатического корпуса. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства уже «погнал в шею» 12 чрезвычайных и полномочных послов.

Как передает «Корреспондент», в немилость президента попал и представитель Украины в Соединенных Штатах ‒ его «командировка» в Вашингтон завершается.

Отмечается, что в «Зе»-команде параллельно с «чистками» старых кадров, идет работа по подбору и оформлению новых послов.

«Соответствующие указы гавы государства будут опубликованы в ближайшее время», ‒ заявили в Офисе президента.

Как писала «Фраза», Зеленский не позволил чиновнику «считать себя идиотом».

Ранее Зеленский устроил разнос чиновнику за несуществующий прогул.