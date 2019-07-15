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Главные новости за 15 июля 2019 года

Главные новости за 15 июля 2019 года

Охрана Зеленского прокомментировала ДТП с участием президентского кортежа. Стали известны подробности ДТП с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского, которое произошло в Запорожской области в воскресенье, 14 июля. Свою версию предоставило Управление государственной охраны. В сообщении говорится: «Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП».

Главного таможенника Украины обокрали в самом центре Киева. Уже в который раз, — СМИ. В центре Киева преступники украли из сумки главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова планшет iPad. По данным СМИ, это произошло на террасе ресторана Paul в Печерском районе. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, правоохранители почти сразу задержали двух жителей Харькова, которые работали в паре. Один из них ранее судим.

За два месяца на отдыхе в Анталии погибли 13 украинцев. За последние два месяца в турецкой Анталии зафиксировано 13 случаев смертей граждан Украины. По словам украинского консула в этом регионе Вячеслава Хоменко, в основном речь идет о пожилых людях, которые приехали на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. «Первая из причин — сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, которые приехали сюда на лечение и, к сожалению, не выдержали медицинских различных процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал кровь чистить и онкобольные были», — рассказал дипломат в комментарии.

В Луцке произошло массовое отравление пиццей. В Луцке произошло ЧП. Тут люди отравились пиццей. Как передает местное ГСЧС, пострадали десять человек — их госпитализировали в областную инфекционную больницу. Отравившимся поставили диагноз «острый гастроэнтероколит».

Кровавое ДТП с маршруткой под Киевом: погибли люди. Утром понедельника, 15 июля, под Киевом на Житомирской трассе произошло кровавое ДТП. Тут столкнулись маршрутка Volkswagen LT и автомобиль Ford Mondeo. Аавария произошла возле села Гуровщина. Жертвами ДТП стали три человека — водитель и пассажирка легкового авто скончались на месте, а еще один человек умер по дороге в больницу.

На КПИ эпично горел мусоровоз. Утром понедельника, 15 июля, в Киеве возле КПИ горел мусоровоз ГАЗ. Его водитель лишь чудом не пострадал. Известно, что машина собирала мусор на территории Политехнического института, когда из-под нее по неизвестным причинам начал валить черный дым, после чего мусоровоз вспыхнул. Водитель успеть выйти из машины до начала пожара, после чего мусоровоз покатился вниз по улице.

В цех на заводе Ахметова и Новинского вылилось 2000 тонн жидкого чугуна. В Сети появилось видео ЧП. В Мариуполе на одном из металлургических предприятий произошел разлив чугуна. Видео происшествия опубликовал активист Максим Бородин. На кадрах можно видеть, как расплавленный металл с брызгами выливается в цех, в то время как работники завода пытаются остановить поток огнеупорными материалами.

На киевской окраине повесился еще совсем молодой парень (18+). На Дарнице в Киеве повесился 22-летний парень. Его тело вечером воскресенья, 14 июля, обнаружила мать. Трагедия произошла по адресу Харьковское шоссе, 160а. Женщина вернулась домой, отсутствовав несколько дней, и увидела тело сына, который повесился на двери.

Синоптики пообещали украинцам еще одну грозовую неделю. Дожди с грозами не покинут Украину как минимум до конца этой рабочей недели. По данным Гидрометцентра, осадки по стране ожидаются 15-19 июля. Синоптики говорят, что днем температура по Украине будет плюс 20-25, а ночью ожидается до 9-15 градусов. Чуть теплее будет на юге страны и в Крыму.

Ударными темпами: Китай создал более семи миллионов рабочих мест... за полгода. Экономика Китая продолжает развиваться астрономическими темпами. Всего за первую половину года в стране создали 7,37 миллиона новых рабочих мест. Все остальные страны мира о таких показателях могут лишь мечтать. Как сообщает бюро статистики Китая, таким образом, за шесть месяцев было выполнено две трети плана по созданию новых рабочих мест в 2019 году.

Генсек НАТО напугал немцев новой ядерной системой России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напугал Германию новой ядерной системой России. По его словам, Москва «создала серьезную угрозу нашей безопасности». Как цитируют его немецкие СМИ, чиновник, в частности, сказал: «Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее».

Неуклюжие танцы британского премьера насмешили интернет. В интернете появилось видео британского премьера Терезы Мэй, которая танцует на фестивале Henley Festival. Политик решила «зажечь» под хит группы АВВА Dancing Queen вместе со своим мужем. Танцы Терезы Мэй уже подняли на смех в интернете, сравнив ее неуклюжие движения с комедийный персонажем мистером Бином.

Тэги: Киев, ДТП, пожар, Китай, отравление, СМИ, здоровье, мир, суицид, смерть, НАТО, Ринат Ахметов, Запорожская область, кортеж, Луцк, криминал, iPad, Volkswagen, прогноз погоды, Вадим Новинский, курьезы, Максим Нефедов, Владимир Зеленский, новости Украины, Анталия

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