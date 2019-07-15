В Днепре молодой парень зверски зарезал собственную мать

В Днепре 24-летний парень жестоко убил собственную мать. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, он нанес ей более двух сотен ножевых ранений.

Как сообщает «Информатор», по предварительным данным, основанным на показаниях жильцов дома, между родственниками возникла ссора. В какой-то момент мужчина схватил кухонный нож и забежал в ванну, где находилась его мать.

Установлено, что он нанес ей 252 удара ножом, прежде чем оставил тело и сбежал. От полученных травм женщина, 1973 года рождения, скончалась на месте.

Вскоре полицейские нашли мужчину, он задержан.

Как сообщала «Фраза», 6 июля 2008 года в Киеве на Подоле 24-летний парень зарезал собственную мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В начале 2010 года в одном из сел Переяслав-Хмельницкого района Киевской области по подозрению в убийстве 63-летней женщины был задержан ее сын. По данным следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он забил ее руками и ногами до смерти.

13 марта 2018 года преступник, действуя по заказу, подстерег женщину, которая шла в садик за 3-летним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения. По данным следствием, поводом для убийства 42-летней потерпевшей стало то, что после смерти ее мужа у нее остался его бизнес.