За два месяца на отдыхе в Анталии погибли 13 украинцев

За последние два месяца в турецкой Анталии зафиксировано 13 случаев смертей граждан Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам украинского консула в этом регионе Вячеслава Хоменко, в основном речь идет о пожилых людях, которые приехали на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья.

«Первая из причин — сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, которые приехали сюда на лечение и, к сожалению, не выдержали медицинских различных процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал кровь чистить и онкобольные были», — рассказал дипломат в комментарии «Укринформу».

По его словам, большинство проблем, с которыми сталкиваются наши граждане, которые приезжают на отдых, — это несоблюдение обычных, общих правил поведения. Прежде всего, то, что злоупотребление алкоголем и вообще его употребление несовместимо с купанием в море.

«Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших», — добавил Хоменко.

Как известно, Анталия является самым популярным курортом на средиземноморском побережье Турции и одним из основных направлений летнего отдыха туристов из Украины.

Как сообщала «Фраза», летом 2017 года в турецкой Анталии была зафиксирована вспышка заражения детей, в том числе из Украины, вирусом Коксаки.