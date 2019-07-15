Нардепу от БПП Олегу Недаве грозит тюрьма за подкуп избирателей в Славянске, — СМИ

Нардеп от БПП, смотрящий от Порошенко по Донбассу Олег Недава продолжает изобретать новые способы по подкупу и обману избирателей на Донбассе. Об этом сообщают «Версии».

Также издание информирует: «Свою новую схему он реализует на 47 округе в Славянске и Славянском районе, где пытается избраться в новый состав Верховной Рады. В агитационных палатках Недавы жителям раздают довольно странные «подарки». Агитаторы предлагают получить так называемые «социальные карточки» с символикой партии «Наш край» — проекта экс-президента Порошенко.

По словам агитаторов, эти карточки дадут возможность получить 15% скидки на продукты питания в сети магазинов «Белиссимо». В обмен от доверчивых жителей требуют проголосовать за Олега Недаву, а также предоставить паспортные данные. При этом скидку на продукты люди получат, только после выборов — с 22 июля, когда Недаве будет безразлично, что о нем скажут и подумают избиратели. Так что рассчитывать на скидку не стоит.

Однако не всех в Славянске удается так легко обмануть. На днях возмущенная жительница Славянска Татьяна Цатурян сообщила о махинациях Недавы в полицию. «Социальную карту» ей выдали в агитационной палатке Недавы в микрорайоне Химик. В сети уже появилось видео, на котором представители Недавы подтверждают, что раздают «карты».

Согласно ст. 160 Уголовного кодекса, за подкуп избирателей кандидату и его сообщникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Возможно именно поэтому другие торговые сети Славянска — «Чудо маркет», «Брусничка», «АТБ» и «Фокстрот» — отказались участвовать в афере Недавы. Хотя нардеп от БПП угрожал им своими связами с криминальным авторитетом Юрой Енакиевским. Согласился только директор «Белиссимо» Седаков.

Правоохранители предупреждают, что наказание грозит не только организаторам подкупа, но и тем, кто согласился продать голос. Им «светит» штраф в 5100 грн и 2 года тюремного заключения.

Эта не первая избирательная афера Недавы. Сейчас СБУ расследует организованные Недавой фальсификации и подкуп избирателей на президентских выборах — тогда он работал на результат для своего шефа Порошенко: в преступную схему втянули членов избирательных комиссий, глав Александровской и Черкасской ОТГ, голов Святогорска и Былбасовки. Всем им угрожает тюремное заключение.

Кроме того идет расследование деятельности преступной группировки Иванющенко и Недавы, которая терроризировала бизнес и местные власти на Донбассе.

Источники в правоохранительных кругах говорят, что как только Недава лишится депутатской неприкосновенности, он будет арестован — ему грозит длительный тюремный срок".