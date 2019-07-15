В Белой Церкви странный злоумышленник на 10 минут угнал у патрульных полицейских автомобиль

В Белой Церкви у работников патрульной полиции во время исполнения служебных обязанностей угнали служебный автомобиль. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице правоохранителей в Facebook.

В частности, как сообщается, происшествие произошло 14 июля, когда патрульные вместе с работником Белоцерковского отдела полиции прибыли на вызов о краже по бульвару Александрийскому. Во время обследования прилегающей территории, правоохранители никого не обнаружили, поэтому вернулись к служебному авто, чтобы отправиться на другой вызов.

Когда стражи порядка вернулись к машине и сели в салон, к ним подошел неизвестный мужчина, начал неадекватно и вызывающе себя вести, препятствовал служебному авто тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона.

Гражданин на замечание не реагировал, оказал злостное неповиновение требованиям правоохранителей. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение полиции. В то время как внимание патрульных было сосредоточено на нарушителе, другой мужчина, который незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

Как утверждается, через 10 минут служебный автомобиль нашли, без каких-либо видимых повреждений или исчезновения вещей и документов. Полицейские уже установили личность похитителя, он задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины и находится в отделении полиции.

Как сообщала «Фраза», в августе 2017 года неизвестные угнали служебный автомобиль заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича.