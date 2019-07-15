Ученые поведали о пользе употребления в пищу… кузнечиков и муравьев

Ученые из итальянского университета Терамо заявили о пользе употребления в пищу насекомых. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, полезно есть кузнечиков, муравьев и других букашек, в которых содержится немало питательного белка и антиоксидантов.

Как пишет издание Frontiers in Nutrition, исследователи говорят, что есть насекомых – куда полезнее, чем питаться мясом.

Ученые следили за рационом жителей Юго-Восточной Азии, где как еда популярны даже тарантулы и скорпионы.

В отчете говорится, что в ходе своей работы исследователи, очистив насекомых от несъедобных частей, перемололи их тела в порошок, после чего растворили его в воде и жире.

Выяснилось, что тарантулы и скорпионы практически не содержат антиоксидантов, в отличие от кузнечиков, гусениц, муравьев и африканских бабочек, есть которых очень полезно для здоровья.

Ученые говорят: «Они содержали в себе в два раза больше антиоксидантов, чем апельсиновый сок и оливковое масло».

Как писала «Фраза», ученые установили, что белое мясо для здоровья человека ничем не лучше красного.

Также ученые поведали о невероятной пользе молочных продуктов.