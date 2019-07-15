В урне Николаевского автовокзала уборщица нашла труп новорожденной

Уборщица Междугородного автовокзала в Николаеве нашла в урне для мусора тело новорожденного ребенка. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В частности, как сообщается, о страшной находке на 12-й платформе стало известно14 июля. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшедшего и ищет мать ребенка.

Как сообщают «Новости-N» со ссылкой на сотрудников автовокзала, уборщицы собирали мусор из урн, когда в одной из них обнаружили пакет. Женщине он показался очень тяжелым. Когда она его открыла, то увидела ручку совсем новорожденного ребенка.

Очевидцы также утверждают, что у малыша не отрезана пуповина и это девочка. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

Обстоятельства происшедшего на данный момент неизвестны.

Издание также опубликовало фото и видео с места происшествия.

Как сообщала «Фраза», в начале 2011 года в с. Новороссийское Скадовского района Херсонской области 22-летняя мать убила своего новорожденного сына и выбросила тело в общественный туалет.

15 ноября 2012 года в Харькове в мусорном контейнере был обнаружен труп новорожденной девочки без видимых признаков насильственной смерти.

В январе 2016 года в Нежине Черниговской области погиб новорожденный ребенок, которого мать выбросила на помойку.

16 сентября 2018 года в Соломенском районе Киева бездомный обнаружил пакет с мертвым младенцем.

В июне 2019 года в Балтском районе Одесской области в выгребной яме был найден труп новорожденного. По данным полиции, его мать скрывала от всех свою беременность, а после родов задушила младенца и выбросила. На допросе она заявила, что у нее не было ни желания, ни возможности растить этого ребенка.

Тогда же в Узине Киевской области на помойке нашли тело младенца. По данным медиков, ребенок умер еще до начала физиологических родов.