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Генсек НАТО напугал немцев новой ядерной системой России

Генсек НАТО напугал немцев новой ядерной системой России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напугал Германию новой ядерной системой России. Как выяснили журналисты «Фразы», по его словам, Москва «создала серьезную угрозу нашей безопасности».

Как цитируют его немецкие СМИ, чиновник, в частности, сказал: «Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее».

По его словам, «это передвижная ракетная система, ее легко скрыть от систем слежения».

Он добавил, что «такие немецкие города как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, находятся в зоне ее досягаемости».

При этом Йенс Столтенберг не сказал, как называется эта система и где она находится.

Как писала «Фраза», генсек НАТО заявил, что хочет «помочь» Ливии. Снова будут бомбить?

Ранее появилось видео опасного сближения боевых кораблей США и России.

Тэги: Россия, мир, НАТО, ядерное оружие

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