Ударными темпами: Китай создал более семи миллионов рабочих мест… за полгода

Экономика Китая продолжает развиваться астрономическими темпами. Как выяснили журналисты «Фразы», всего за первую половину года в стране создали 7,37 миллиона новых рабочих мест.

Все остальные страны мира о таких показателях могут лишь мечтать.

Как сообщает бюро статистики Китая, таким образом, за шесть месяцев было выполнено две трети плана по созданию новых рабочих мест в 2019 году.

При этом безработица продолжает оставаться проблемой: показатель по стране составляет 4,6%, а среди городского населения – 5,1%.

Установлено, что число рабочих-мигрантов из сельской местности составило 182,5 миллиона человек, а средняя рабочая неделя китайца равна 45,7 часам.

Также реальный располагаемый доход на душу населения в Китае вырос на 8,8% до 2,24 тысячи долларов.

Рост ВВП страны уже составил 6,6 триллиона долларов, то есть 6,3%.

Всего в этом году планируется создать одиннадцать миллионов рабочих мест.

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