Англосаксы готовятся выложить масштабный компромат на «друзей Путина», ‒ росСМИ

Американские и британские спецслужбы готовятся «вбросить» дезинформацию о ближайших соратниках президента России Владимира Путина и руководстве МО РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на информированный источник в военно-дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, на данный момент проводится «активная фаза антироссийской кампании», организованной западными спецслужбами.

«Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве», ‒ рассказал источник.

Он пояснил, что в общих чертах эта кампания повторяет сценарий так называемого «Панамагейта» (скандала, связанного с публикацией в западных СМИ досье об офшорах в 2015 году): искусственно формируется выгодная Западу информация, которую «вбрасывают» в информационное пространство через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации. Среди них источник назвал «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ).

Далее, продолжил собеседник агентства, эти новости попадают в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским финансистам.

В частности, речь идет о многочисленных фондах Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, а также об изданиях, открыто финансируемых американскими властями, такие как «Радио Свобода» и «Настоящее время».

Как писала «Фраза», «друзья Путина» понесли потери на парламентских выборах во Франции.

Ранее сообщалось, что Америка покажет дружкам Путина «кузькину мать».