Обстрел телеканала «112» из гранатомета попал на видео. В сети появилось видео момента обстрела офиса популярного телеканала «112» в Киеве. Резонансный инцидент был зафиксирован камерами уличного наблюдения.

Многоэтажку, в которой проживают родители Зеленского, эвакуировали из-за угрозы взрыва. В Кривом Роге прошла экстренная эвакуация жильцов дома, в котором проживают родители президента Украины Владимира Зеленского. Правоохранительные органы были вынуждены отреагировать на анонимное сообщение о «минировании».

Зеленский не позволил чиновнику «считать себя идиотом». Во время совещания по вопросам развития морских портов в Одессе президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке. Чиновник попал в опалу из-за невыполнения «кадровых» договоренностей с главой государства.

Зеленский неожиданно «нарисовался» среди пляжников Одессы. Во время рабочего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский искупался в Черном море вместе с сотрудниками своей Администрации. Видео мероприятия появилось на странице «Зе»-команды в Facebook.

Ставленникам Порошенко пригрозили «Большим террором». Украинский юрист Андрей Портнов анонсировал скорое начало массовых задержаний чиновников времен президентства Петра Порошенко. «Большой террор» начнется сразу после смены Генерального прокурора.

В сети появилось видео с места крушения пассажирского лайнера в «Жулянах». В сети появилось видео с места аварии лайнера авиакомпании Belavia, который потерял шасси и выкатился за пределы ВВП в столичном аэропорту «Киев» («Жуляны»). Видеозаписью с общественностью поделился пассажир злосчастного борта Александр Сирота.

Украина «врубила ответку» за телемост «Надо поговорить» на канале «Россия 1». Ведущий российско-украинского телемоста «Надо поговорить» Андрей Малахов попал под санкции Украины. Популярного тележурналиста внесли в «черный» список сайта «Миротворец».

На Ровенщине взрывом убило детей, которые пришли в гости к дедушке. В Дубенском районе Ровенской области произошла трагедия. В пгт Смыга от взрыва погибли двое детей, заглянувшие в гости к своему деду.

В Киевском метрополитене анонсировали «революционное» нововведение. Киевский метрополитен начинает отказываться от традиционных жетонов для оплаты проезда. Нововведение будет «имплементировано» пока только на двух станциях подземки.

В семье Зидана случилось страшное горе. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан потерял близкого человека. У наставника «сливочных» умер родной брат Фарид.

Англосаксы готовятся выложить масштабный компромат на «друзей Путина». Американские и британские спецслужбы готовятся «вбросить» дезинформацию о ближайших соратниках президента России Владимира Путина и руководстве МО РФ. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на информированные источники в военно-дипломатических кругах.