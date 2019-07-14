В Киевском метрополитене анонсировали «революционное» нововведение

Уже с понедельника, 15 июля, Киевский метрополитен начнет отказываться от традиционных жетонов для оплаты проезда. Как выяснили журналисты «Фразы», нововведение будет «имплементировано» пока только на двух станциях подземки.

Как передает КП «Киевский метрополитен», жетоны не будут продаваться и приниматься в одном из вестибюлей станции «Нивки» (выход к пожарной части) и на станции «Ипподром».

Отмечается, что оплатить проезд на этих станциях можно будет при помощи «современных средств оплаты» ‒ картой метро, бесконтактной банковской картой или е-билетом.

Ранее купленные жетоны можно будет использовать на других вестибюлях данных станций и всех других станциях столичной подземки.

Полностью же вывести жетоны из обращения в Киевском метрополитене планируют к 30 октября 2019 года.

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