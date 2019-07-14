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В семье Зидана произошло страшное горе

В семье Зидана произошло страшное горе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан потерял близкого человека. Как выяснили журналисты «Фразы», у наставника «сливочных» умер родной брат Фарид.

Как передает «Страна», ссылаясь на пресс-службу «Королевского клуба», Фарид Зидан ушел из жизни на 55-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Сам Зидан из-за смерти брата был вынужден покинуть тренировочный лагерь мадридцев.

В свою очередь, игроки «Реала» почтили память Фарида Зидана минутой молчания.

Как писала «Фраза», говорливый Матерацци наконец-то признался, за что его «забодал» Зидан в финале ЧМ-2006.

Ранее сообщалось, что Зидан решил стать телеведущим.

Тэги: футбол, общество, трагедия, мир, смерть, ФК Реал, рак, брат, онкология, спорт, Мадрид, Зинедин Зидан, сборы

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