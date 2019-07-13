Украина «врубила ответку» за телемост «Надо поговорить» на канале «Россия 1»

Ведущий российско-украинского телемоста «Надо поговорить» Андрей Малахов попал под санкции Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», популярного тележурналиста внесли в «черный» список сайта «Миротворец».

Как говорится на сайте, Андрей Малахов добавлен в раздел «Чистилище» за "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации россии (страна-агрессор) ‒ т.н. «телемост между Россией и Украиной «Надо поговорить», организованной антиукраинским пропагандистским каналом «Россия1».

Сам же Андрей Малахов пока не комментировал свое попадание на «Миротворец».

Не исключено, что авторы ресурса заинтересуются и другими участниками телемоста, в том числе и с украинской стороны. Так, в эфир по Skype-связи включались украинский продюсер Юрий Фалеса, участники юмористического дуэта «Кролики» Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, а также руководитель Киевского драматургического театра «Браво» Любовь Титаренко.

Как писала «Фраза», активы канала NewsOne могут арестовать из-за скандального телемоста.