Зеленский не позволил чиновнику «считать себя идиотом»

Во время совещания по вопросам развития морских портов в Одессе президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке. Как выяснили журналисты «Фразы», чиновник попал в опалу из-за невыполнения «кадровых» договоренностей с главой государства.

По словам Зеленского, Власов должен был уволить руководителей региональных таможен, если они сами не уйдут «на гражданку» по собственному желанию.

Позднее выяснилось, что ловкие таможенники вместо увольнения отправились в отпуск.

В свою очередь, Александр Власов рассказал, что таможенников все же осовободили от исполнения обязанностей, а двое из них ушли в отпуск из-за болезни родственников.

«Вы считаете, что я идиот? Ладно я... Вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно», ‒ резко отреагировал на «спич» фискала Владимир Зеленский.

«Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин», ‒ заявил в ответ Александр Власов.

Как писала «Фраза», Зеленский устроил разнос чиновнику за несуществующий прогул.

Ранее сообщалось, что на Зеленского подают в суд за «беспредел» в Борисполе.