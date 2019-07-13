На Ровенщине взрывом убило детей, которые пришли в гости к дедушке

В субботу, 13 июля, в Дубенском районе Ровенской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь в пгт Смыга от взрыва погибли двое детей, заглянувшие в гости к своему деду.

Как передает отдел коммуникации областной полиции, взрыв неустановленного предмета прогремел в подсобном помещении частного домовладения. На месте ЧП были обнаружены тела 11-летней девочки и 13-летнего мальчика.

Предварительно установлено, что дети пришли в гости к своему 59-летнему дедушке, однако его не оказалось дома, поэтому они решили подождать его во дворе.

В настоящее время на месте ЧП работают полицейские и эксперты-взрывотехники. Дедушке предстоит серьезный разговор со следователем.

«Известно, что он любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами», ‒ сказано в сообщении.

Как писала «Фраза», на Донетчине дети лишились пальцев, пока их родители выпивали в соседней комнате.

Ранее в Киеве на территории детсада прогремел мощный взрыв.