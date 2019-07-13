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Илия Куса: Украина и Армения нужны друг другу

Илия Куса: Украина и Армения нужны друг другу

Наступило время, когда Украине стоит посмотреть на Армению с нового ракурса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью AnalitikaUA.net заявил эксперт по вопросам международной политики Илия Куса.

По мнению эксперта, в украинско-армянских отношениях сейчас очень удобный момент начать сближение. «Украине нужна Армения, Армении нужна Украина и диаспоры в этом могут сыграть одну из ключевых ролей. Для этого конечно нужна государственная политика, системная работа с диаспорой. Если есть политическая воля и желание, если подключать диаспоры и начать сотрудничество на культурном уровне, и использовать религиозную дипломатию, я думаю это все вполне реализуемо», — сказал Куса, добавив, что наступило время, когда Украине стоит посмотреть на Армению с нового ракурса.

Обращаясь к теме внешней политики Армении, эксперт отметил, что шаги официального Еревана достаточно позитивные и грамотные, это и формирование более близких отношений с Ираном, и региональный альянс с Кипром и Грецией, которая является очень интересной геополитической комбинацией, которая показывает, что новые власти способны играть в большую политику. «При этом Пашиняну удается удерживать отношения с Россией, что позволяет сохранить доверительные отношения. Идет работа с глобальными игроками — с Западом и с Китаем. Это грамотная политика, но требующая ресурсов и здесь главный вызов для Пашиняна это удержать баланс. Балансировать всегда сложно, многовекторность всегда требует больших ресурсов, но пока мне кажется Армения движется в правильном направлении и тут главное выдержать баланс и выработать системную политику на 5-10 лет вперед», — отметил Илия Куса.

Ранее напоминает издание, с 2013 года международное сотрудничество стало приоритетным направлением развития Союза армян Украины. Глава САУ Вилен Шатворян отметил, что организация делает все возможное чтобы украинско-армянские отношения, были крепче.

Тэги: Украина, Армения, Россия, политика, Греция, Кипр, армянская община, новости Украины

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