Многоэтажку, в которой проживают родители Зеленского, эвакуировали из-за угрозы взрыва

В пятницу, 12 июля, в Кривом Роге прошла экстренная эвакуация жильцов дома, в котором проживают родители президента Украины Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», правоохранительные органы были вынуждены отреагировать на анонимное сообщение о «минировании».

Как передают «Украинские новости», после того как из многоэтажки были эвакуированы все жильцы, после чего дом проверили взрывотехники и кинологи с собаками.

Сообщается, что взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Кроме того, в анонимном сообщении, которое поступило в полицию по электронной почте, также сообщалось о «минировании» торгово-развлекательных центров, детских садов и железнодорожного вокзала Кривого Рога.

Всего из объектов было эвакуировано около 2 тысяч человек.

В настоящее время полицейские принимают меры к установлению личности «шутника». Ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 259 УК Украины («заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями»).

Как писала «Фраза», в Киеве «заминировали» все роддома, продуктовые супермаркеты и крупные ТРЦ.

Ранее неизвестные «заминировали» здание ВРУ, магазины и центральные станции метро.