В Киеве из гранатомета пальнули по зданию популярного телеканала

В ночь с 12 на 13 июля в Киеве неизвестные обстреляли здание, расположенное на улице Дегтяревская, 21Г. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом строении находится офис популярного телеканала «112».

Как передает «Информатор», приблизительно в 3-00 двое злоумышленников подъехали к зданию на автомобиле и произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Сообщается, что в здании осталось отверстие от «меткого» попадания. Куски с эмблемой телеканала разлетелись по тротуару и проезжей части.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа полиции. В городе объявлен оперативный план «Сирена». Ведется поиск подозреваемых.

Как писала «Фраза», в Днепре неизвестный из гранатомета подорвал крутой внедорожник.

Ранее в Киеве из огнестрела обстреляли здание на Крещатике.