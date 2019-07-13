Зеленский устроил разнос чиновнику за несуществующий прогул

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Кривой Рог возмутился отсутствием на совещании по вопросам экологической ситуации министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака. Как выяснили журналисты «Фразы», за подобные «выкрутасы» глава государства постарается лишить чиновника «сладкого» депутатского будущего.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время горе-министр находится в отпуске в связи с «с участием в избирательной кампании».

В свою очередь, Владимир Зеленский отметил, что министра пригласили в Кривой Рог, поскольку «главная проблема в Украине ‒ экологическая ‒ зародилась и живет именно в этом городе».

«Я хотел бы сказать, что мы пригласили, чтобы вы поняли уровень отношения к этой проблеме нашей команды и лично президента, министра экологии, чтобы он приехал сюда к нам. Мы все приехали, он не может, и очень хорошо, что нас показывают камеры: он не смог, потому что у него предвыборная кампания», ‒ отметил президент.

Он также обратился к жителям Львовщины, чтобы они запомнили этот факт.

«Я думаю, что сейчас я ему (Семераку ‒ ред.) очень помог во Львовской области», ‒ заявил Владимир Зеленский.

Как известно, Остап Семерак баллотируется на парламентских выборах 2019 года по мажоритарному избирательному округу № 124 во Львовской области как самовыдвиженец.

Как писала «Фраза», Зеленский решил «зачистить» Порошенко и его ближайших соратников.

Ранее сообщалось, что на Зеленского подают в суд за «беспредел» в Борисполе.