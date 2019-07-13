Бойца Нацгвардии с двойным гражданством решили сгноить в тюрьме

Бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, имеющего итальянско-украинское гражданство, осудили на 24 года за причастность к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Как выяснили журналисты «Фразы», суровый приговор был объявлен в пятницу, 12 июля.

Как передает «Громадське», итальянца украинского происхождения обвиняли в причастности к убийству Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова в 2014 году . Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на территории, которую тогда контролировали сепаратисты.

По версии прокуроров, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинский армии. Защита украинца обвинения отвергала, настаивая на том, что журналисты находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

В свою очередь, Нацгвардия заявила, что Маркив никак не может быть причастен к этому, поскольку в батальоне им. Героя Украины генерала Кульчицкого, в котором нес службу старший сержант Маркив, на тот момент не было ни одного миномета.

Тем не менее, итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, звучали после ареста Маркива.

Отмечается, что обвинения против Маркива базировались на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона, который был вместе с Мироновым и Роккелли у холма Карачун и остался жив.

Как писала «Фраза», замкомандира батальона Национальной гвардии арестовали в Италии по наводке французского журналиста.

Ранее стало известно, когда итальянский суд вынесет суровый приговор нацгвардейцу Маркиву.