Пьяная россиянка… покусала своих маленьких детей

Жуткий случай произошел в Санкт-Петербурге. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пьяная мать покусала своих маленьких детей.

Как сообщает городская полиция, об инциденте стало известно в среду, 10 июля. Тогда правоохранителям поступило сообщение из больницы «о госпитализации со следами укусов восьмилетней девочки».

Малышка рассказала, что ее покусала мать.

В ходе следствия выяснилось, что месяцем ранее сюда уже госпитализировали двух мальчиков двух и четырех лет – их тоже покусала мать.

Сейчас рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Как писала «Фраза», суровая московская уборщица отбила атаку белого медведя веником.