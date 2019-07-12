Пьяная россиянка… покусала своих маленьких детей

Жуткий случай произошел в Санкт-Петербурге. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пьяная мать покусала своих маленьких детей.
Как сообщает городская полиция, об инциденте стало известно в среду, 10 июля. Тогда правоохранителям поступило сообщение из больницы «о госпитализации со следами укусов восьмилетней девочки».
Малышка рассказала, что ее покусала мать.
В ходе следствия выяснилось, что месяцем ранее сюда уже госпитализировали двух мальчиков двух и четырех лет – их тоже покусала мать.
Сейчас рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав.
Как писала «Фраза», суровая московская уборщица отбила атаку белого медведя веником.