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Пьяная россиянка… покусала своих маленьких детей

Пьяная россиянка… покусала своих маленьких детей

Жуткий случай произошел в Санкт-Петербурге. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пьяная мать покусала своих маленьких детей.

Как сообщает городская полиция, об инциденте стало известно в среду, 10 июля. Тогда правоохранителям поступило сообщение из больницы «о госпитализации со следами укусов восьмилетней девочки».

Малышка рассказала, что ее покусала мать.

В ходе следствия выяснилось, что месяцем ранее сюда уже госпитализировали двух мальчиков двух и четырех лет – их тоже покусала мать.

Сейчас рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Как писала «Фраза», суровая московская уборщица отбила атаку белого медведя веником.

Тэги: Россия, мир, дети, мать

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