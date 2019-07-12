В ЕС преподнесли роскошный подарок пресловутой «банде Януковича»

Суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций в отношении Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает издание «ЕП», ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что судьбоносное решение касается только тех санкций, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов.

Указанные члены «банды Януковича» были внесены в санкционный список еще в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением украинских государственных средств и их незаконным перемещением за пределы Украины.

Решения о замораживании средств против этих лиц неоднократно продлевались на один год.

В свою очередь, фигуранты санкционного списка обратились в Суд ЕС с обжалованием решений о продлении замораживания их средств в 2016 и 2017 годах в отношении Виктора Януковича и одного из его сыновей, и в 2018 году остальных лиц на основании того, что Совет ЕС не выполнил критерии внесения лиц в такие списки.

«Сегодняшним решением Суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них за эти периоды», ‒ сказано в решении суда.

Как писала «Фраза», Янукович был готов повысить того, кто назвал его бандитом.

Ранее сообщалось, что банда Януковича вывезла часть материалов дела Лазаренко за несколько дней до революции.