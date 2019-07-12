Стало известно, о чем Зеленский говорил с Путиным

В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как следует из сообщения пресс-службы президента Украины, основной темой разговора стало освобождение украинских моряков, захваченных в плен в акватории Керченского пролива.

Кроме того, главы двух государств обсудили возвращение и других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ, а также продолжение российско-украинских переговоров в «нормандском формате».

Как писала «Фраза», Зеленский принял важный телефонный звонок из Белого дома.

Ранее Зеленский похвастался разговором с Задорновым незадолго до его смерти.