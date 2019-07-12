Верховная Рада разрешила кастрировать педофилов по двум вариантам

Депутаты Верховной Рады успешно проголосовали за законопроект № 6449, которым придусматривается химическая кастрация лиц, признанных виновными в насильственных действиях над детьми. Как выяснили журналисты «Фразы», педофилов планируется наказывать как в принудительном, так и в добровольном порядке.

Как передают «Украинские новости», под наказанием в виде принудительной химической кастрации подразумевается введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, цель которых заключается в уменьшении либидо и сексуальной активности.

Согласно законопроекту, принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам в возрасте более 65 лет.

Кроме того, народные избранники проголосовали за законопроект № 6607, которым предлагается внедрение в Украине Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности.

Доступ к реестру получат правоохранители, а также руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера.

Также законопроектом предусматривается химическая кастрация педофилов, которая может быть применена на основании добровольного обращения осужденного за такие преступления по решению суда и при наличии соответствующего заключения судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз.

Добровольная химическая кастрация предусматривает замену неотбытой части наказания и может быть применена только после 10 лет отбывания наказания.

Как писала «Фраза», в Одессе продавец киоска развратил 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками.

Ранее в Запорожье отец-педофил растлевал собственную дочь, а под Киевом задержали иностранца, который надругался над несовершеннолетней девочкой.